Пиян Джордже Симион се похвалил пред американци, че е саботирал безвизовия режим

Членове на делегацията от Съединените щати, участвала в наблюдението на президентските избори в Румъния през 2025 г., изпратиха две писма до държавния глава Никушор Дан, предава Телевизия Антена3 СиЕнЕн. В тях те съобщават, че лидерът на националистическият Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион е заявил пред тях, че е работил за изваждането на Румъния от програмата за безвизови пътувания до САЩ.

Документите от 4 март тази година са публикувани на сайта на медията и са подписани от американския бизнесмен от румънски произход Драгош Спрънчана, който в началото на 2025 г. бе предложен от бившия премиер социалдемократ Марчел Чолаку за „специален емисар" в отношенията между Румъния и САЩ, и от Аарон Джентри, който участваше като федерален изборен консултант за САЩ.

„Аз съм американски гражданин, който имаше привилегията да посети Румъния преди президентските избори на 4 май 2025 г. като независим политически наблюдател от Федералната избирателна комисия на Съединените щати. С председателя ѝ Трей Трейн се срещнахме и поздравихме няколко политически партии и техните кандидати. Дискусиите с Джордже Симион и неговия екип минаха без събития предвид факта, че той се появи леко пиян", пише Аарон Джентри.

Той споделя изненадата и загрижеността си от направеното тогава изказване от лидера на АУР, че е лично отговорен за това Румъния да бъде изключена от американската програма за премахване на визите.

„Г-н Симион открито призна и гордо заяви, че е извършвал лобистки и застъпнически дейности в Съединените щати с цел да повлияе на политическите решения относно участието на Румъния в Програмата за отмяна на визите на Съединените щати", посочва на свой ред и Драгош Спрънчана.

Два дни преди първия тур на президентските избори в Румъния миналата година САЩ обявиха, че изваждат страната от програмата за безвизови пътувания и запазват визите за румънски граждани, а Джордже Симион благодари за това решение на администрацията на Доналд Тръмп в интервю за американския консервативен журналист и привърженик на движението MAGA Джак Пособиек, пише БТА.