Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив въпреки раните си

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е "жив и здрав" въпреки раните си, заяви в Телеграм синът на иранския президент Юсеф Пезешкиан.

"Чух информацията, че Моджтаба Хаменей е бил ранен. Попитах приятели, които имат връзки. Те ми казаха, че, слава Богу, той е жив и здрав", написа Юсеф Пезешкиан, който е и съветник на правителството.

Новият ирански върховен лидер е бил ранен по време на нападението, при което беше убит баща му в първия ден на израелско-американската офанзива на 28 февруари. Не са известни подробности за тежестта на раните му и оттогава той не се е появявал на публични места, отбелязва АФП, пише БТА.