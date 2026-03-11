ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Форбс“: Илон Мъск е напът да стане първият трилио...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22447246 www.24chasa.bg

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив въпреки раните си

8860
Моджтаба Хаменей СНИМКА: РОЙТЕРС

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е "жив и здрав" въпреки раните си, заяви в Телеграм синът на иранския президент Юсеф Пезешкиан.

"Чух информацията, че Моджтаба Хаменей е бил ранен. Попитах приятели, които имат връзки. Те ми казаха, че, слава Богу, той е жив и здрав", написа Юсеф Пезешкиан, който е и съветник на правителството.

Новият ирански върховен лидер е бил ранен по време на нападението, при което беше убит баща му в първия ден на израелско-американската офанзива на 28 февруари. Не са известни подробности за тежестта на раните му и оттогава той не се е появявал на публични места, отбелязва АФП, пише БТА.

Моджтаба Хаменей СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание