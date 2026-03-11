Китайски учени предлагат нова стратегия за намаляване на конфликтите между хора и диви животни

Китайски учени предложиха нова стратегия за намаляване на конфликтите между хората и дивите животни. Това пише КМГ.

Тя предвижда управление на животновъдството, съобразено с активността на хищниците. Изследването е проведено от учени от Северозападния институт по биология към Китайската академия на науките и е публикувано в списание Integrative Zoology. Целта е да се постигне баланс между опазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.

Учените анализират данни от 422 инфрачервени камери, събрани между 2014 и 2024 г. в района Сандзянюен в провинция Цинхай. Изследването обхваща поведението на снежни леопарди, вълци, рисове и кафяви мечки. Резултатите показват, че тези големи хищници са най-активни през нощта, като различните видове имат свои пикови часове и сезонни особености.

Изследователите определят и периодите с най-висок риск от нападения над добитък. Те препоръчват графиците за паша да бъдат адаптирани според тези модели на активност. Например при кафявите мечки най-рисковото време за проникване в домовете на пастирите е между 20:42 и 02:36 ч.

Допълнителни мерки като използването на кучета пазачи, както и звукови и светлинни средства за прогонване на хищниците, също могат да намалят конфликтите и да подобрят съжителството между хората и дивата природа.