Специалният пратеник по въпросите на Близкия изток Джай Дзюн се срещна с вицепремиера и министър на външните работи на ОАЕ

На 10 март 2026 г. специалният пратеник на китайското правителство по въпросите на Близкия изток Джай Дзюн посети Обединените арабски емирства и се срещна с вицепремиера и министър на външните работи на ОАЕ Шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян. Това пише КМГ.

Шейх ал Нахаян го запозна с настоящата ситуация в региона и позицията на ОАЕ. Той заяви, че ОАЕ благодари на Китай за обективната му позиция, отдава голямо значение на важната роля на Китай, приветства посредническите усилия на китайския пратеник в региона и желае да работи с Китай за насърчаване на деескалация на ситуацията в региона. ОАЕ отдава голямо значение на сигурността на китайските граждани и институции в страната и ще положи всички усилия за тяхната защита.

Джай Дзюн заяви, че Китай желае да засили комуникацията и координацията с ОАЕ, съвместно да работи с всички заинтересовани страни за насърчаване на ранно прекратяване на огъня и спиране на военните действия. Той изрази надежда, че ОАЕ ще продължи да полага всички усилия за гарантиране на сигурността на китайските граждани и институции в страната.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

