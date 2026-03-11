ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското МВнР: Поддържаме контакти с всички страни в Близкия изток

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун заяви, че китайският външен министър Уан И е провел разговори с израелския си колега и ще продължи посредническите си усилията си около конфликта в Иран. Китай вече е изпратил специален пратеник в Близкия изток, пише КМГ.

„Нашата цел е незабавно да насърчим прекратяването на огъня и да сложим край на враждебните действия, да насърчим всички страни да се върнат на пътя на диалога и преговорите и да предотвратим по-нататъшно ескалиране на ситуацията. Китай поддържа контакти с всички страни в Близкия изток", допълни още Гуо Дзякун.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

