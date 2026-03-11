ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската държавна железопътна група е инвестирала 72,2 млрд. юана в дълготрайни активи през тази година

Китайска държавна железопътна група е инвестирала 72,2 милиарда юана инвестиции в железопътни дълготрайни активи, което е увеличение от 5,4% на годишна база, пише КМГ.

От началото на тази година железопътната група е насърчила висококачественото изграждане, а 46 ключови проекти са продължили строителството си през почивните дни за Пролетния фестивал, което е довело до положителен напредък по редица големи инженерни инициативи. Така е даден нов импулс на регионалното икономическо и социално развитие.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

