Кораб бе ударен от снаряд край Дубай

Иран заплашва, че ще атакува всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Кораб за насипни товари бе ударен от неидентифициран снаряд на около 50 морски мили северозападно от Дубай, предаде Ройтерс, като се позова на Британската организация за търговско мореплаване.

Според британската правителствена организация екипажът на кораба е в безопасност и властите разследват случая.

Дубайската правителствена пресслужба междувременно обяви, че два дрона са били свалени в близост до летището на Дубай, при което са били ранени четирима души. Въздушният трафик функционира нормално, добави пресслужбата.

По-рано днес Британската организация за търговско мореплаване съобщи и за друг кораб, ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, в резултат на което на борда на плавателния съд е избухнал пожар, а екипажът му го е напуснал.

В следствие на конфликта в Близкия изток Ормузкият проток, през който преминава около 20% от световната търговия с петрол и газ, бе затворен, което предизвика шок на енергийните пазари, отбелязва Ройтерс, пише БТА.

