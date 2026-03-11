Министерството на отбраната на Китай: Няма да има победител от удължаването и ескалирането на конфликта в Близкия изток

На 11 март говорителят на китайското Министерство на отбраната Дзян Бин публикува информация относно ситуацията в Близкия изток, пише КМГ.

Той заяви, че без разрешението на Съвета за сигурност на ООН, САЩ и Израел са нанесли военни удари срещу Иран по време на преговорите между Иран и САЩ, което представлява сериозно нарушение на международното право и основните норми на международните отношения. Китай категорично се противопоставя на нарушаването на суверенитета и сигурността на други държави и отхвърля безразборното използване на сила.

„Ние последователно поддържаме становището, че удължаването или ескалирането на конфликтите не води до победител, а само тласка Близкия изток към опасна пропаст, причинявайки още по-големи бедствия на народите в региона", категоричен е Дзян Бин.