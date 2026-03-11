Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските въоръжени сили са ударили днес ключово предприятие за производство на компоненти за ракети в пограничната руска Брянска област, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Украинската армия, от своя страна, съобщи, че е използвала британски ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow) при атаката срещу завод "Кремний Ел", като, също така, публикува видео, което според нея показва експлозии и пожар във фабриката. В изявлението се отбелязва, че заводът произвежда ключови компоненти за ракети.

Тези твърдения не са проверени по независим път.

"Нашите изтребители поразиха един от най-важните руски военни заводи в града Брянск", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, като се позова на доклад на главнокомандващия украинските военни сили Олександър Сирски.

"Заводът е произвеждал електроника и компоненти за руски ракети. Именно ракетите, които удрят градовете, селата и хората ни", заяви той.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в платформата "Телеграм", че шестима цивилни са били убити, а 37 - ранени, при нападение в региона. Той публикува и видеозапис от мястото на обстрела.

Богомаз не спомена завода в контекста на "терористичната ракетна атака", както я определи той.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ударът е бил предумишлен и насочен към цивилни, като призова ООН да оцени случилото се.

Генералният щаб на украинските военни сили описа завода като "ключово звено в производствения процес на руски оръжия с висока точност", произвеждайки полупроводникови устройства и интегрални микрочипове.

"Целта беше поразена и бяха регистрирани значителни щети по производствените съоръжения", заяви Генералният щаб. "Мащабът на щетите се разяснява", добави щабът.

Публикуваното видео показва сателитни снимки на серия от експлозии и големи пожари върху обширна площ в близост до гора.

Ройтерс е успяла да потвърди мястото чрез сградите, разположението на пътищата и кръговото кръстовище, което съвпада с файла и сателитните снимки на района.

"Режимът в Киев умишлено нанесе удари по цивилното население. Секретариатът на ООН, който редовно коментира ситуацията около кризата в Украйна, не може да пренебрегне това", заяви Захарова чрез публикация в "Телеграм".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, говорейки по темата за четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, призова за незабавно прекратяване на огъня като първа стъпка към постигането на мир.

Той изрази загриженост за "верижните последствия от тези очевидни нарушение на международното право" във връзка с руската инвазия, пише БТА.