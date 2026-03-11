ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключи Четвъртата сесия на 14-ия НК на КНПКС

КМГ

Четвъртата сесия на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет успешно приключи всичко от дневния си ред на 11 март в Пекин. Това пише КМГ. Сесията прие няколко резолюции, включително Доклада за работата на Постоянния комитет.

Уан Хунин, председател на НК на КНПКС, заяви, че Четвъртата сесия на 14-ия НК на КНПКС ясно демонстрира чувството за отговорност и ангажираност на членовете си при изпълнението на техните задължения към нацията и служенето на народа, което напълно показа уникалните предимства и жизненост на социалистическата консултативна демокрация. Всички членове на КНПКС обсъдиха доклада за работата на правителството, проекта на 15-ия петгодишен план и други. Те съвестно прегледаха документи, включително доклада за работата на ПК на КНПКС и доклада за разглеждането на предложенията, постигайки плодотворни резултати.

Уан Хунин заяви, че 2026 г. е началото на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай, а ККП ръководи народа с увереност напред към китайската модернизация. КНПКС трябва да изпълнява по-добре ролята си на политическа организация и функцията си да дава съвети и да допринася за държавните дела, като гарантира силен старт на 15-ия петгодишен план.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

