Зеленски: Войната в Близкия изток може да прерасне в световен конфликт

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Ако въоръженият конфликт в Близкия изток не бъде спрян много бързо, той може да ескалира в световна война, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за ирландския журналист Кайлън Робъртсън, цитирано от Укринформ.

„Ако войната не бъде спряна незабавно от някого, тя би могла да стане продължителна и да се прерасне в световна война", каза Зеленски.

Украинският президент изрази мнение, че светът вече е много близо до нова глобална война.

„Наистина е много близо до това. Не виждам кратки операции в Иран. Виждам, че предстоят повече глобални предизвикателства. Ако войната не спре преди есента, тя ще продължи", каза Зеленски. Той добави, че е възможно Русия рано или късно да изпрати подразделения в помощ на Иран, пише БТА.

„Светът не е подготвен от техническа гледна точка. Европа не е достатъчно подготвена – само някои страни са на път. Германците са много бързи, но това не е достатъчно. Тази година вече няма достатъчно време за подготовка за такива предизвикателства", заяви Зеленски.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че войната в Близкия изток би могла да приключи скоро и заяви, че Иран „няма военноморски флот, няма комуникации, няма военновъздушни сили", припомня Укринформ.

