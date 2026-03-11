ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР на Китай: Призоваваме Япония да се замисли дълбоко върху агресивната част от историята си

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун коментира съобщенията на шестнадесет експерти от специалните механизми на Съвета за правата на човека на ООН, които наскоро са издали съвместно прессъобщение, в което изразяват сериозна загриженост относно лишаването от права на жертвите на „жените за утеха" да търсят истина, справедливост и компенсация. Те призовават Япония да издаде официално извинение, да предостави пълна компенсация и да съхрани съответните исторически записи в учебниците, пише КМГ.

Гуо Дзякун, допълни, че насилственото набиране на „жени за утеха" е тежко престъпление, извършено от японския милитаризъм, грубо нарушение на правата на жертвите, а доказателствата са неопровержими. Призоваваме Япония да се замисли дълбоко върху историята си на агресия, да преосмисли дълбоките страдания, причинени от престъпленията ѝ на жертвите, и да се справи правилно с историческите въпроси като насилственото набиране на „жени за утеха", с честност и отговорност, за да спечели доверието на своите азиатски съседи и международната общност чрез конкретни действия, допълни говорителят.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

