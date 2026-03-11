НАТО прехвана две ракети над турското въздушно пространство, Анкара предупреди Техеран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две ракети, изстреляни от територията на Иран и преминали в турското въздушно пространство, са били унищожени от системи на НАТО в рамките на една седмица. Отломки от първата ракета са паднали в провинция Хатай, а части от втората – в района на Газиантеп.

Външният министър Хакан Фидан разговаря и с иранския си колега Абас Арагчи, като го призова да избягва стъпки, които могат да представляват регионални рискове. Арагчи обаче твърди, че ракетите, насочващи се към турското въздушно пространство, не произхождат от Иран.

Според турски източници по сигурността обаче, вторият снаряд е имал същия обсег от около 1200 километра като първия. И двете ракети са били изстреляни от една и съща точка – район източно от Техеран.

Източници от службите потвърждават, че втората ракета е била неутрализирана от прехващаща ракета, изстреляна от американски кораб, разположен в Източното Средиземноморие и предоставен на НАТО.

По данни на службите, подобни „самостоятелни" изстрелвания могат да бъдат свързани с иранската система за отбрана Mosaic Defense. Според тях след ударите на САЩ и Израел в първите дни е била сериозно засегната централната командна система на Иран.

Съгласно тази доктрина въоръжените сили на страната са разделени на седем или осем независими сектора. Ако централното командване бъде парализирано, предварително издадени заповеди за атака могат автоматично да бъдат изпълнявани от местните командири.

Според източници е възможно регионалният командир, отговарящ за района, от който е била насочена атаката към Турция, просто да изпълнява остарели заповеди. В момента се провежда детайлно разследване.

Тестване на отбраната около радарната база в Кюречик

Други източници в Анкара обаче подозират различен мотив. Според тях ракетите, насочени към Турция, може да са били използвани за тестване на системите за противовъздушна отбрана на НАТО, като основната цел е била радарната база Kurecik в югоизточната провинция Малатия.

Тази версия набира допълнителна тежест, след като във вторник НАТО разположи нови системи за противоракетна отбрана Patriot в Малатия.

Базата Kurecik е ключов елемент от системата European Phased Adaptive Approach (EPAA) и разполага с високочестотен радар TPY-2 X-band, предназначен за проследяване на ирански балистични ракети, насочени към Европа.

Анкара залага на сдържаност

По отношение на възможността за трета ракета, източници от службите за сигурност подчертават, че Анкара няма да участва в сценарий, който би я въвлякъл във война.

Те заявяват, че Турция ще запази предпазлив и хладнокръвен подход, като същевременно поддържа възпиращите си способности. Според тях и други държави в региона, които са под заплаха, се опитват да следват политика, насочена към дългосрочната стабилност на региона.

Инцидентите се случват на фона на нарастващо напрежение след атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран. Според информацията, ракетите са били прехванати във въздуха, преди да достигнат по-далеч в турска територия.

В отговор на двата последователни случая, при които ракети са изстреляни от един и същи регион и са били прехванати в рамките на две седмици, Турция е отправила предупреждение към иранската администрация на най-високо ниво.

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е провел разговор с иранския си колега Абас Арагчи, като го е призовал да се избягват действия, които могат да създадат допълнителни рискове за региона.

От своя страна Арагчи е заявил, че ракетите, насочени към турското въздушно пространство, не са били изстреляни от територията на Иран.