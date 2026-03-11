Саудитски петролен гигант: Ще има катастрофални последици за петролните пазари, ако войната в Близкия изток продължи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавната петролна компания на Саудитска Арабия предупреди днес за „катастрофални последици" за световните петролни пазари, ако войната в Близкия изток продължи да блокира износа на енергийни ресурси.

Главният изпълнителен директор на Saudi Aramco, Amin H. Nasser, заяви:

„Сблъсквали сме се с прекъсвания и преди, но това е най-голямата криза, пред която някога е била изправена петролната и газовата индустрия в региона."

Той призна, че компанията – най-големият износител на петрол в света – засега успява да покрива нуждите на повечето си клиенти, но това става чрез използване на резерви, съхранявани извън Персийския залив. По думите му тези запаси не могат да се използват дълго време, но „засега се възползваме от тях", пише "Дейли мейл".

Насър предупреди още:

„Ще има катастрофални последици за световните петролни пазари и колкото по-дълго продължи прекъсването, толкова по-драматични ще бъдат последиците за глобалната икономика."

Сериозното предупреждение идва след като товарен кораб беше атакуван в Ормузкият проток – ключова точка в световната търговия с петрол.

Заради разрастващия се конфликт корабоплаването през този стратегически морски коридор е силно ограничено. При нормални условия през него ежедневно преминава около 20% от световния петрол.

Иран заяви във вторник, че няма да позволи „нито един литър петрол" да бъде изнасян от Близкия изток, ако продължат американските и израелските атаки.

Атаката срещу товарния кораб е извършена с „неизвестен снаряд" около 4:35 ч. по Гринуич, на около 11 морски мили северно от бреговете на Оман, като на борда е избухнал пожар.

Британската служба за наблюдение на морската сигурност съобщи, че екипажът е започнал евакуация на кораба и предупреди всички съдове в района да преминават с повишено внимание и да съобщават за подозрителна дейност, докато инцидентът се разследва.

До момента нито една групировка или армия не е поела отговорност за нападението.

Организацията съобщи и за друг инцидент край бреговете на ОАЕ, при който контейнеровоз е получил повреди от предполагаем, но неизвестен снаряд.

Събитията се развиват на фона на няколко ключови развития в региона:

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да изпрати войски в Иран, за да се включат в бойни действия срещу САЩ и Израел.

Четирима души бяха ранени, след като два ирански дрона удариха район близо до международното летище в Дубай.

Съвет за сигурност на Организацията на обединените нации трябва да гласува резолюция, изискваща Иран да прекрати атаките срещу арабските си съседи.

Атаката срещу кораба се случи малко след като американските сили унищожиха 16 ирански кораба за поставяне на морски мини близо до Ормузкия проток. Централно командване на Съединените щати съобщи, че операцията е проведена на 10 март.

По-рано Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще бъде ударен „на ниво, невиждано досега", ако постави мини в ключовия морски коридор.

Ормузкият проток е единственият морски път между Персийския залив и Оманския залив, което го прави един от най-важните енергийни маршрути в света.

Междувременно през нощта САЩ и Израел размениха въздушни удари с Иран в различни части на Близкия изток. Конфликтът вече продължава 12 дни, а боевете се водят в Израел, Ливан и страните от Персийския залив.

Заради войната ключови морски маршрути през Ормузкия проток са практически блокирани, което спира доставките на около една пета от световните изкопаеми енергийни ресурси.

След рязък скок на цените на петрола в началото на седмицата, пазарите частично се стабилизираха, тъй като инвеститорите очакват, че президентът Тръмп може да се опита да сложи край на конфликта.

Допълнителен оптимизъм на пазарите дойде от предложението на International Energy Agency за най-голямото освобождаване на стратегически петролни резерви в историята с цел стабилизиране на цените.

Въпреки това Ислямска революционна гвардия предупреди, че ще блокира износа на петрол от Персийския залив, ако американските и израелските атаки не бъдат прекратени.

Президентът Зеленски също заяви, че Русия може да стане първата държава, която ще изпрати войски в Иран, докато се появяват информации, че Москва споделя разузнавателни данни с Техеран. Владимир Путин обаче е отрекъл да предоставя информация, която да помага за насочване на атаки срещу американски сили в региона.

През нощта милиони израелци бяха принудени да се укриват в бомбоубежища, след като Иран изстреля нова серия ракети към Израел. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Тел Авив и други градове, докато системите за противовъздушна отбрана прехващаха ракетите.

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи призова страните в региона да предоставят информация за „скривалищата на САЩ и ционистите", за да се увеличи точността на иранските удари.

Почти по същото време Израел започна нови въздушни удари срещу цели в Бейрут и южен Ливан, насочени срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула".

Ударите предизвикаха пожар в многоетажна сграда в централната част на Бейрут, в гъсто населения квартал Айша Бакар. Засега няма данни за жертви от тази атака.

По-ранни израелски удари са убили петима души в района на Набатие, а още двама са загинали при атаки в районите Тир и Бинт Джбейл, съобщи ливанското министерство на здравеопазването.

От началото на последната ескалация на конфликта, започнала след ракетни атаки на „Хизбула" срещу северен Израел, в Ливан са загинали близо 500 души.

Саудитското министерство на отбраната съобщи също, че е унищожило шест балистични ракети, насочени към военновъздушна база „Принц Султан", използвана съвместно от американските и саудитските военни.

Освен това са били прехванати и два дрона над източния град Хафар ал-Батин.