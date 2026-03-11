Гърция открива Глобален медиен център, който да събира и анализира новини, свързани със страната

От 1 април в Гърция ще започне работа нова платформа – Глобален медиен център, който да събира и анализира новини от медии и източници, които се отнасят за страната, съобщи министърът на външните работи Йоргос Герапетритис, цитиран от местни медии.

По време на участието си в специализиран форум в гръцката столица Атина, на който политици, журналисти, учени и експерти по медии обсъждат теми като дезинформация и свобода на словото, министър Герапетритис обясни, че функциониращата към Министерството на външните работи нова платформа предстои да извършва проверка и на достоверността на информацията.

След обработката на данните ще може да се предприема бърза реакция чрез инструменти на публичната дипломация, когато се появят неточни или подвеждащи публикации, посочи още Герапетритис, цитиран от местни медии.

Проектът е финансиран чрез Европейския фонд за възстановяване и устойчивост и цели да даде възможност на държавата да следи в реално време какви новини се разпространяват за Гърция, каква е степента на тяхната достоверност, какви действия са необходими като реакция, пише БТА.

Форумът ще завърши тези вечер с реч на гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.