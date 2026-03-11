Иран заплаши да бомбардира банки и финансови институции на съседите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Висш ирански военен команден център заяви в сряда, че банки и финансови институции в целия Близък изток могат да се превърнат в цели на ответни удари след съвместна атака на САЩ и Израел срещу банка в Техеран.

Изявлението беше направено от централата на Хатам ал-Анбия – центърът за извънредно военно командване на Иран, който заяви, че атаката е преминала нова граница в конфликта.

„С това незаконно и нетрадиционно действие във войната врагът ни остави възможността да атакуваме икономически центрове и банки, принадлежащи на САЩ и Израел", се казва в изявлението на командването.

По-рано ирански медии съобщиха, че служители на атакуваната банка в Техеран са загинали по време на нощните въздушни удари.

Предупреждението предизвика тревога в страните от Персийския залив, където големи финансови центрове приютяват множество международни банки и инвестиционни институции, пише Turkiye Today.

Дубай се счита за особено уязвим, тъй като в града са концентрирани много глобални банки. Саудитска Арабия и Бахрейн също могат да се изправят пред повишен риск заради мащабните си финансови сектори.

Към 2024 г. банките в региона на Персийския залив държат общо около 3,5 трилиона долара активи, като сред водещите институции са Emirates NBD, Катарска национална банка, Първа банка на Абу Даби и Саудитска национална банка.

Иран продължава ответните операции срещу държави от Персийския залив, които приемат американски военни бази, от началото на конфликта на 28 февруари. Ракетни и дронови атаки многократно са насочвани срещу енергийна и гражданска инфраструктура в Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Рано в сряда два ирански дрона удариха район близо до международното летище в Дубай – основния хъб на авиокомпанията Emirates и най-натовареното летище в света за международни пътувания. Четирима души бяха ранени, но полетите продължиха нормално, съобщи медийният офис на Дубай.

На друго място снаряд удари контейнеровоз в Ормузкия проток край бреговете на Оман, подпалвайки кораба и принуждавайки екипажа да го напусне, съобщиха британски военни.

Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана е свалила осем ирански дрона, а Саудитска Арабия заяви, че е прехванала пет дрона, насочени към петролнoто находище Шайба.