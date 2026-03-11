ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция организира специален полет за евакуация от Дубай на хора с домашни любимци

Гръцкото Министерство на външните работи организира специален полет за около 50 души, които искат да отпътуват от Дубай заедно с домашните си любимци, съобщи гръцката телевизия Скай.

Инициативата има за цел да предостави улеснение за собствениците на животни, като им предложи безопасно и практично решение за пътуване.

Полетът ще бъде осъществен при строго спазване на предвидените процедури за безопасност и защита на животните.

Заинтересованите се приканват да заявят своевременно намерението си да пътуват, защото местата са ограничени.

Заради военната ескалация до вчера с наети и с военни самолети от Близкия изток бяха евакуирани 1039 гръцки граждани, съобщи Министерството на външните работи, съобщава БТА.

