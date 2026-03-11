Новият аятолах контролира огромна финансова империя на стойност най-малко 3 милиарда долара

Документи разкриват скрити милиарди в световно богатство, свързано с новия лидер на Иран Моджтаба Хаменей. След споразумение между различните фракции в Ислямската република, включително Ислямската революционна гвардия, постигнато след осем дни обсъждания, вторият син на бившия върховен лидер Али Хаменей – Моджтаба Хаменей, който е бил ранен по време на войната – е издигнат внезапно до ранг аятолах и обявен за нов върховен лидер на Ислямската република.

Според информацията новият върховен лидер контролира огромна финансова империя на стойност най-малко 3 милиарда долара, разпределена между Лондон, Обединените арабски емирства и няколко европейски държави, както и в самия Иран. Нито един от тези активи обаче не фигурира официално на негово име в документите за собственост. Според източници тези имоти и инвестиции се използват за пране на пари и за финансиране на институции и структури, свързани с властта му. Част от имотите включват луксозни жилища в централната и северната част на Лондон, като един от тях се намира само на няколко метра от посолството на Израел в Лондон – в една от най-строго охраняваните зони на британската столица.

Иранският бизнесмен Али Ансари се смята за ключов посредник при покупката на тези имоти и инвестиции. Според информацията той е финансов агент на Моджтаба Хаменей, като връзката между двамата вероятно датира още от края на 80-те години. Някои предполагат, че се познават още от времето на войната между Иран и Ирак, когато са били в близост до фронтовата линия, но други смятат, че отношенията им са изградени чрез структурите на Ислямската революционна гвардия, която контролира значителна част от финансовата олигархия в иранската икономика. Допълнително връзката между семействата им съществува отдавна – бащата на Ансари е бил назначен от Али Хаменей в комисията за следвоенно възстановяване след войната между Иран и Ирак.

През 1999 г. Моджтаба Хаменей се жени за Захра Хадад Адел, дъщеря на влиятелния политик Голам-Али Хадад-Адел. По-късно се появяват информации, че Хаменей е страдал от проблеми с плодовитостта и е пътувал до Лондон за лечение. Според документи на Държавния департамент на Съединените американски щати, публикувани чрез "Уикилийкс", той и съпругата му са посещавали Лондон четири пъти между 1998 и 2007 г., за да се подложат на лечение на безплодие в частните клиники на болницата в Уелингтън и Кромуел. Съобщава се, че последното им пътуване е продължило около два месеца и е струвало приблизително един милион паунда, поради което първото им дете Мохамад Багер получило шеговитото прозвище „момчето за един милион паунда".

Смята се, че първото пътуване до Лондон е било организирано от високопоставения служител на разузнаването Саид Емами, който по-късно е свързан със серията убийства на интелектуалци и политически дисиденти в Иран. Според изтекли документи той дори може да е придружавал делегацията с дипломатически паспорт. По време на едно от пътуванията майката на Моджтаба също е присъствала, за да се подложи на хирургическа процедура.

С времето Али Ансари се утвърждава като финансов посредник на Моджтаба Хаменей и бързо се превръща в един от най-богатите бизнесмени, свързани с Ислямската революционна гвардия. Той създава офшорни компании, включително на остров Ман, и изгражда мрежа от фирми, чрез които се заобикалят санкции, перат се средства за режима и се финансират съюзни структури, включително "Хизбула".

Ансари инвестира сериозно и в британския пазар на луксозни имоти. След създаването на Ayandeh Bank той купува комплекс от луксозни имоти на Bishops Avenue за около 73 милиона паунда, както и допълнителен апартамент в същия район за приблизително 34 милиона паунда. Според британския имотен регистър през 2014 и 2016 г. той придобива и два апартамента близо до Кенсингтънския дворец за общо около 35,7 милиона паунда. Общата стойност на имотите му в Лондон се оценява на над 150 милиона паунда.

Международната му бизнес мрежа включва също два хотела на Хилтън във Франкфурт, курорт в Камп де Мар, търговски център в Оберхаузен, ски комплекс в Австрия, пентхаус в Торонто и имот в Париж. Общата стойност на тези активи се оценява на около 400 милиона евро, пише The Jerusalem Post.

Сред най-обсъжданите имоти е двуетажен апартамент на адрес "Палас Грийн" 3 в Лондон, който се намира на шестия и седмия етаж на сградата и има директна гледка към израелското посолство. Това привлича вниманието на британските служби за сигурност, особено след серия арести на ирански граждани във Великобритания, обвинени в подготовка на атаки срещу посолството на Израел, еврейски общностни центрове и ирански журналисти.

Според журналистката Тара Кангарлу огромна част от богатството на иранския режим и семейството Хаменей е натрупано чрез международни инвестиции, имоти и финансови операции, включително и в криптовалути. Значителна част от тези средства се управляват чрез посредници в Европа и особено във Великобритания.

Последно Али Ансари е бил забелязан в Дубай, който изглежда е основното му място на пребиваване. Макар позицията му като финансов посредник на новия върховен лидер да би могла да му донесе още по-голямо влияние и богатство, несигурността около бъдещето на режима прави ситуацията далеч по-сложна и непредвидима.