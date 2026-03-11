Фон дер Лайен: ЕК разглежда различни опции за намаляване на цената на енергията в ЕС

Европейската комисия разглежда различни опции за намаляване на цената на енергията, която се формира от доставките на природен газ, съобщи председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент.

Сред мерките са по-добро използване на дългосрочните договори за доставка на енергия, както и мерки, свързани с държавната помощ. "Проучваме възможностите за субсидиране или дори въвеждане на таван на цените на природния газ", каза тя.

По думите ѝ въпросът за инфраструктурата за пренос на ток е деликатен, тъй като от една страна има нужда от инвестиции в по-мощна и модерна мрежа, а от друга - трябва да се намалят загубите от възобновяеми източници.

"Миналата година ние инсталирахме повече от 80 гигавата енергия от възобновяаеми източници в ЕС, което е рекорд. Но шест пъти повече енергия от възобновяаеми източници не получава достъп до енергийната мрежа и тази произведена енергия е изгубена", даде пример председателката на ЕК и добави, че при очаквания ръст в потреблението на ток този модел не е устойчив.

Тя призова страните членки да обърнат внимание на данъците, с които облагат енергията и влияят на цените, тъй като това е от компетенциите на националните правителства.

Фон дер Лайен защити европейската система за търговия с емисии, казвайки, че без нея Европа е щяла да консумира много повече природен газ, ставайки по-слаба, уязмива и зависима. "Има нужда обаче тази система да се модернизира", отчете тя.

В края на речта си Урсула фон дер Лайен потвърди ангажимента на Комисията през 2027 г. да бъде приет целият пакет от мерки за мащабна реформа и изграждане на истински единен европейски пазар.