Ким Чен Ун наблюдавал изпитателен изстрел на стратегически крилати ракети, с него била и дъщеря му (Видео)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал изпитателния изстрел на стратегически крилати ракети от нов 5000-тонен военен разрушител, съобщиха държавните медии на страната.

Кадри от изпитателния изстрел показват, че освен Ким Чен Ун с него е била и дъщеря му. Двамата са в конферентна зала, гледащи екран, на който се виждат оръжия, изстрелвани от военноморския разрушител „Чо Хьон" на неизвестно място в Северна Корея.