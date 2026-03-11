ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Следващият кръг от преговорите с Украйна б...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22448375 www.24chasa.bg

Три кораба са поразени от снаряди в Ормузкия проток

3792
Ормузкия проток КАДЪР: Google Maps

Три плавателни съда бяха поразени от неидентифицирани снаряди в Ормузкия проток, съобщиха днес служби за сигурност на корабоплаването, цитирани от Ройтерс.

Плаващ под тайландски флаг товарен кораб бе поразен и са му били нанесени щети на около 11 морски мили (към 18 км) северно от Оман.

Британската служба за морски търговски операции заяви по-късно по отношение на този инцидент, че пламналият на борда на кораба огън е потушен.

По-рано на плаващ под японски флаг контейнеровоз са били нанесени дребни щети от снаряд на 25 мили (40 км) северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, пише БТА.

Трети товарен кораб е бил поразен на приблизително 50 мили (80 км) северозападно от Дубай.

Ормузкия проток КАДЪР: Google Maps

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание