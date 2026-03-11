Три кораба са поразени от снаряди в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три плавателни съда бяха поразени от неидентифицирани снаряди в Ормузкия проток, съобщиха днес служби за сигурност на корабоплаването, цитирани от Ройтерс.

Плаващ под тайландски флаг товарен кораб бе поразен и са му били нанесени щети на около 11 морски мили (към 18 км) северно от Оман.

Британската служба за морски търговски операции заяви по-късно по отношение на този инцидент, че пламналият на борда на кораба огън е потушен.

По-рано на плаващ под японски флаг контейнеровоз са били нанесени дребни щети от снаряд на 25 мили (40 км) северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, пише БТА.

Трети товарен кораб е бил поразен на приблизително 50 мили (80 км) северозападно от Дубай.