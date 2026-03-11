Мелони: Американските и израелски удари по Иран излизат отвъд международното право

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви днес, че САЩ и Израел са нарушили международното право, атакувайки Иран, като допълни, че настоящата криза в Близкия изток е сред най-сложните от десетилетия и че правителството ѝ няма вина за последиците, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Мелони, която поддържа приятелски отношения с американския президент Доналд Тръмп, потвърди позицията си, че това е „намеса, в която Италия не участва и в която няма намерение да участва".

„В тази кризисна ситуация на международната система, в която заплахите стават все по-ужасяващи, а едностранните интервенции, извършвани извън рамките на международното право, се умножават, трябва да поставим и американската и израелската интервенция срещу иранския режим", заяви италанският премиер пред Сената, където говори за войната.

„Искам да докладвам на парламента и да говоря с политическите партии как да се справим с кризата в Близкия изток – една от най-сложните кризи през последните десетилетия, която изисква сериозни действия. Правителството ни не е съучастник в решенията на други хора, още по-малко е такова, което е изолирано в Европа или е виновно за икономическите последици, които кризата може да има върху гражданите и бизнеса", допълни италианският премиер.

Тя призова за „конструктивен дух на сплотеност" в справянето с кризата, подчертавайки, че нейното правителство не се опитва да избегне парламентарен контрол, след като опозиционните партии я разкритикуваха, че досега не е докладвала на парламента за войната в Иран. Тя беше подложена на критики и заради предишното си заявление, че не може нито да подкрепи, нито да осъди атаките срещу Иран.

В сряда обаче Мелони заяви, че „не можем да си позволим режим на аятоласи, притежаващи ядрени оръжия, съчетани с ракетен капацитет, който скоро би могъл да нанесе директни удари по Италия и Европа". Тя също така говори за „план" за оценка на възможностите за „връщане към дипломацията", като добави, че това е „невъзможно, докато Иран продължава атаките си", пише БТА.

Мелони повтори, че САЩ не са отправяли никакви искания за използване на базите си в Италия за удари срещу Иран и че парламентът ще решава, ако такива искания бъдат отправени.