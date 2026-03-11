ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разпадна се групата на ИТН в Общинския съвет на Пл...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22448710 www.24chasa.bg

Пожарът в автобус в Швейцария, при който загинаха шестима души, е бил умишлен

5032
Полицията в кантон Фрибур обаче подозира, че пожарът е бил предизвикан умишлено Снимка: Пиксабей

Швейцарски следователи заявиха днес, че не виждат терористичен мотив зад пожара в автобус в западната част на страната снощи, при който загинаха шестима души, а петима, включително представител на службата за спешна медицинска помощ - ранени, предаде ДПА.

Полицията в кантон Фрибур обаче подозира, че пожарът е бил предизвикан умишлено, каза неин говорител пред местни медии.

Според очевидци човек в ​​превозното средство се е залял с течност, преди да се самозапали.

Говорителят на полицията заяви, че силите на реда са запознати с тази информация. Според него ще са нужни поне няколко дни, за да се идентифицират шестимата загинали при пожара в община Керцерс, но подчерта, че разследването продължава, пише БТА.

Прокуратурата е започнала „разследване по Наказателния кодекс", а властите във Фрибур планират да дадат пресконференция този следобед, за да предоставят информация за текущата ситуация.

Полицията в кантон Фрибур обаче подозира, че пожарът е бил предизвикан умишлено

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание