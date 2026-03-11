Кремъл: Следващият кръг от преговорите с Украйна би могъл да се състои в Истанбул

Следващият кръг от тристранните преговори относно конфликта в Украйна би могъл да се състои в Истанбул, но все още няма конкретни подробности, а само споразумение, че мирният процес ще продължи, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Русия и Украйна проведоха три кръга преговори в Турция миналата година. Преговорите с посредничеството на САЩ тази година се състояха в Абу Даби и в Женева.

Песков също така заяви, че е ясно, че британски специалисти са участвали в украинската атака срещу руския град Брянск с британски ракети „Сторм Шадоу". Руската „специална военна операция" ще продължи, за да бъдат предотвратени подобни „варварски атаки", добави той.

При вчерашната украинска атака срещу Брянск бяха убити най-малко шестима души, а 37 бяха ранени. Украйна заяви, че е поразила ключово предприятие за производство на части за ракети. Русия каза, че Киев е взел на прицел цивилни.

Говорителят на Кремъл каза още, че Русия поддържа постоянни контакти с иранското ръководство и е готова да допринесе към усилията за стабилизиране на региона, пише БТА.

„Тук мога да кажа единствено, че постоянно сме в контакт с иранската страна и иранското ръководство", заяви Песков. „Както каза президентът (Владимир) Путин, Русия винаги е готова да направи каквото може за възстановяване на мира и стабилността в региона", добави той.

Путин и външният министър Сергей Лавров през последните дни разговаряха с иранските си колеги, а руският президент в понеделник разговаря по телефона и с президента на САЩ Доналд Тръмп.