Гърция с 4 нови договора за разработване на дронове и безпилотни самолети

Гръцкото Министерство на отбраната е подписало четири нови договора за разработване на дронове и безпилотни самолети за въоръжените сили Снимка: Архив

Гръцкото министерство на отбраната е подписало четири нови договора за разработването на дронове и безпилотни самолети за гръцките въоръжени сили, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на информация от министерството.

В съобщение на министерството се посочва, че споразуменията са сключени от Гръцкия център за иновации в отбраната след изпитания на терен по време на миналогодишните ежегодни военни маневри „Парменон".

Един от договорите е с Центъра за изследвания, технологично развитие и иновации към министерството за производството на дронове камикадзе, а останалите три са подписани с частни гръцки компании за разработването на безпилотни бойни самолети, пояснява изданието, пише БТА.

„Ясното намерение е да бъдат използвани възможно най-скоро от въоръжените сили. Новите договори показват преход към иновативен и устойчив модел за разработване и производство на оперативни продукти с използване на най-съвременни технологии за гръцката армия", се посочва в съобщението на министерството, цитирано от „Катимерини".

