ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разпадна се групата на ИТН в Общинския съвет на Пл...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22448929 www.24chasa.bg

Великобритания премахва традицията местата в горната камара на парламента да се предават по наследство

1208
Британският парламент. Снимка: Pixabay

Британският парламент одобри закон за освобождаване на останалите наследствени членове на Камарата на лордовете от поста им, с което се слага край на вековна система аристократичните позиции в горната камара на парламента да се предават по наследство, предаде Ройтерс.

Камарата на лордовете прие Законопроекта за наследствените перове снощи. По този начин тя извършва реформа, предприета преди повече от 25 години, и изпълнява ключово обещание от предизборната програма на лейбъристкото правителство на премиера Киър Стармър горната камара да бъде модернизирана.

Анджела Смит, председател на горната камара, отбеляза вчера в изявление, че лордовете имат "ключова роля в двукамарния парламент на Великобритания, но никой не бива да заседава в Камарата на лордовете заради наследствена титла".

"Приемането на този законопроект е грандиозна първа стъпка към реформа на камарата, като предстоят още промени, включително такива, които засягат пенсионирането на членовете и условията за назначаване", допълни тя.

Критиците отдавна призовават за реформа на системата на назначения, като твърдят, че се е стигнало до непотизъм. Според тях по този начин се е създала най-широката горна камара в света, със състав, надхвърлящ броя на членовете на Камарата на общините (долната камара) - 650 души, определяни чрез избори, пише БТА.

Лордовете могат да правят промени, но не и да блокират закона, а промените, които правят, може да бъдат отхвърлени от долната камара.

Британският парламент. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание