Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Реджеп Ердоган Снимка: Туитър

Турският президент Реджеп Ердоган заяви днес, че войната, която бушува в голяма част от Близкия изток, трябва да бъде спряна преди да се разпространи още и да обхване целия регион, съобщи „Тюркийе тудей".

Той каза, че Турция продължава усилията си да върне замесените страни на масата на преговорите и да съживи дипломацията.

Ердоган обясни, че Турция говори много внимателно заради чувствителността на настоящата ситуация и действа внимателно, за да защити страната от пламъците, които я заобикалят, пише БТА.

Турският президент каза още, че няма кроежи срещу суверенитета на никоя друга страна, но предупреди, че няма да се поколебае да отговори на заплахи срещу нея.

Ердоган отправи критика и срещу това, което определи като „ционистка мрежа за кланета", която по думите му се опитва за въвлече и други в своята игра.

