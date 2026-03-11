Летищата в Букурещ разрешиха пренасянето на до два литра течности в ръчния багаж

Пътниците, излитащи от летищата „Хенри Коанда" и „Баняса" в Букурещ, от днес могат да пренасят до два литра течности, аерозоли и гелове (познати под съкращението LAGs) в ръчния си багаж, вместо досегашните 100 мл, предаде Аджерпрес, като се позова на националната компания на летищата в Букурещ (CNAB).

„От 00:00 ч. днес, сряда, 11 март, влязоха в сила нови правила за транспортирането на течности, аерозоли и гелове в ръчния багаж. Следователно пътниците, излитащи от летищата „Хенри Коанда" и „Баняса" в Букурещ, ще могат да пренасят в ръчния си багаж течности, аерозоли и гелове в отделни контейнери (за съхранение) до два литра, в сравнение с предходното ограничение, което позволяваше 100 мл на контейнер", информираха от националната компания на летищата в Букурещ, изпратено до агенцията.

Генералният директор на CNAB Богдан Мъндреску заяви, че въвеждането на тази мярка е станало възможно след инвестиции на националната компания на летищата в Букурещ в най-съвременни технологии, свързани със сканирнето на ръчния багаж на борда на самолета и допринесли за това управляваните от компанията летища да отговарят на най-добрите международни практики в тази област.

„Чрез тази инвестиция компанията укрепва целта си за постоянно подобряване на преживяването на пътниците, като същевременно с това гарантира поддържането на най-високи стандарти за сигурност", заяви Мъндреску, цитиран от БТА.

Новата мярка ще се прилага само за пътници, чиито полети излитат от споменатите летища, и няма да важи за лица, които преминават транзитно или се прехвърлят на друг полет, посочват от компанията.