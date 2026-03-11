САЩ искат да разположат изтребители и военни в Румъния заради Иран

САЩ са отправили запитване към Румъния за възможността на авиобаза край Констанца да бъдат разположени изтребители и военен персонал, които биха могли да участват в евентуални удари срещу Иран. Това съобщава румънският телевизионен канал Digi24, позовавайки се на свои източници.

Темата се очаква да бъде обсъдена днес на заседание на Висшия съвет за национална отбрана на Румъния.

По информация на медията, още в края на октомври 2025 г. Съединените щати са уведомили Букурещ за намерението си да намалят числеността на американските войски в авиобаза „Михаил Когълничану". Тогава беше съобщено, че около 2300 американски военнослужещи ще останат в страната, а приблизително 700 ще бъдат изтеглени.

Бившият външен министър на Румъния Адриан Чиорояну коментира пред Digi24, че географското разположение на базата я прави стратегически важна при евентуална ескалация на конфликта.

„Нашата база се намира сравнително близо до този район и може да бъде използвана, ако конфликтът с Иран продължи или се проточи в обозримо бъдеще. Това е пряко свързано с нашето положение на картата и текущия конфликт", заяви Чиорояну.

Още през миналата година беше съобщено, че авиобаза „Михаил Когълничану", разположена близо до българската граница, се подготвя да се превърне в най-голямата военновъздушна база на НАТО в Европа. Съоръжението е част от усилията на Алианса за засилване на сигурността по югоизточния му фланг на фона на напрежението с Русия.

Базата се намира в окръг Констанца и носи името на видния румънски либерален политик от XIX век Михаил Когълничану. Разширяването на комплекса се оценява на около 2,5 млрд. долара.

След приключване на проекта базата ще обхваща площ от около 2,8 хил. хектара и ще има капацитет да приеме до 10 000 военнослужещи, което ще я превърне в едно от най-мащабните военни съоръжения на НАТО на континента.