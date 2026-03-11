Реза Пахлави: Очаквайте моя финален зов (Видео)

Той е разработил детайлен план за „Спешна фаза"

Реза Пахлави отправи ново обръщение към народа на Иран, призовавайки го да се подготви и да остане по домовете си за безопасността си, съобщи лондонският опозиционен канал Iran International.

„Скъпи сънародници, ние сме в решителната фаза на нашата окончателна борба", каза Пахлави, предупреждавайки иранците да осигурят провизии и основни нужди „в най-кратък срок". Той призова хората да „продължат със стачките и да не ходят на работа" и да „продължат с нощните си скандирания, за да покажат единството си".

Престолонаследникът отправи и директно предупреждение към служителите на иранските въоръжени сили и органи на реда, които все още подкрепят режима. „Това е последният шанс да се откъснете от репресивните сили и да се присъедините към своя народ", каза той. В заключение на обръщението си Пахлави повтори: „Очаквайте моя финален зов."

Според източник на Iran International, миналата седмица подобно съобщение беше излъчено по канал 2 на Ислямската република Иран Бродкастинг (IRIB) след хакерска атака. Там Пахлави призовал военнослужещите да се присъединят към иранския народ в протест срещу режима.

Призивът на Пахлави идва само няколко часа след предупреждение на началника на полицията Ахмад-Реза Радам, излъчено по иранската държавна телевизия. Според него всеки, който протестира на улицата, ще бъде разглеждан като враг, а не като демонстрант. „Ще направим с тях това, което правим с враговете", заяви Радам. „Ще ги третираме както враговете." Той добави, че всички полицаи „имат пръстите си на спусъка и са готови да защитят революцията, да подкрепят народа и родината си" и че са готови да пожертват живота си за „нашата родина, за нашия народ и за школата [на мисълта], която е отгледала тази родина и народ".

Освен призивите към гражданите и силовите структури, Пахлави, заедно с експерти и съюзници, е разработил детайлен план за „Спешна фаза", който предвижда управлението на Иран непосредствено след падането на Ислямската република. Планът включва предложена система за преходно правителство, която да стабилизира страната до изборите на демократични институции, както и създаването на конституция и мащабни институционални промени, насочени към демонтирането на идеологическата структура на републиката.

Сред ключовите мерки са разпускането на Ислямската революционна гвардия (IRGC) и реформиране на икономическата и правната система на страната. Пахлави уточнява, че той трябва да бъде възприеман като „мост, а не дестинация" за този политически преход, подчертавайки, че целта е изграждане на стабилна и демократична Иранска държава.

Тези изявления и планове идват на фона на продължаващи протести, стачки и нарастващо напрежение между гражданите и силите на реда, като призивът на Пахлави за оставане по домовете има за цел да минимизира рисковете за населението в решителния момент на конфронтацията.

Пахлави добави, че хората трябва да „продължат със стачките и да не ходят на работа" и да „продължат с нощните си скандирания, за да покажат единството си".