"Росатом“ евакуира още свои служители от Иран заради американско-израелските атаки

Руската държавна атомна корпорация „Росатом" продължава да евакуира свои служители от Иран заради американско-израелските атаки в страната, но около 450 души все още са в атомната електроцентрала „Бушехр", обяви днес ръководителят на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Лихачов каза, че 150 служители са си тръгнали от Бушехр снощи, прекосили са границата към съседна Армения и са продължили към Русия.

АЕЦ „Бушехр" бе построена от Русия и е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран, посочва Ройтерс. „Росатом" строи още два реактора в централата, но Лихачов заяви миналата седмица, че работата по тях е спряна. В понеделник той каза, че обстановката около Бушехр остава напрегната, но не е имало удари нито срещу централата, нито срещу строителната площадка, пише БТА.