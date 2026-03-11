Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на войната, но остава способен да е върховен лидер на Иран

Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на войната, но остава способен да изпълнява задълженията си като нов върховен лидер на Iran, съобщава източник, запознат със ситуацията, цитиран от The Jerusalem Post.

Според източника, въпреки нараняването му, оценките са, че Моджтаба Хаменей продължава да управлява държавните дела и да изпълнява ролята си начело на страната.

Иранската държавна телевизия съобщи в понеделник, че той е бил ранен, но не предостави подробности за обстоятелствата около инцидента или за тежестта на травмите. В репортажа също не се уточнява кога точно е настъпило нараняването и дали то влияе върху ежедневните му задължения.

Въпреки по-ранните уверения от страна на ирански официални лица и държавни медии, до момента не е публикувана нито снимка, нито видео на новия върховен лидер, което засилва спекулациите сред наблюдатели и опозиционни групи.

Критиците на режима твърдят, че липсата на публични появи поражда въпроси кой всъщност управлява страната. Представители на иранската опозиция предполагат, че друга влиятелна фигура в режима може реално да упражнява властта, докато Моджтаба играе по-скоро символична или представителна роля.

Моджтаба е син на дългогодишния върховен лидер на Иран Али Хаменей и от години се смята за една от най-влиятелните фигури зад кулисите в иранската политика. Макар дълго време да не заемаше официална държавна длъжност, анализатори смятат, че той е имал значително влияние върху политическите и силовите структури в страната.