Италианското правителство е готово да наложи данъци за онези, които се възползват от кризата за спекула

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви днес, че правителството ѝ е готово да наложи наказателни данъци на компаниите, които използват кризата в Близкия изток, за да повишават спекулативно цените на горивата, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Ще направим всичко, за да предотвратим спекула, включително прибягвайки, при нужда, до отнемане на печалбите от спекула чрез увеличени данъци върху отговорните за това компании", заяви Мелони пред италианския Сенат в послание, както самата тя каза, „към италианците, но и към всеки, който може да си помисли да се възползва от ситуацията, за да се обогати за сметка на гражданите и бизнеса".

Мелони допълни, че правителството обмисля намаляване на акцизите върху горивата, за да помогне на хората да се справят с по-високите разходи, както поиска опозицията, но само ако покачването на цените стане стабилно, пише БТА.

„Обърнахме максимално внимание на потенциалните икономически последици от иранската криза. Оценяваме и възможността за активиране на така наречения механизъм за мобилен акциз върху горивата, ако цените се увеличават стабилно", допълни тя.