ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

Предвижда се следващия понеделник това решение да бъде потвърдено на заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. СНИМКА: Пиксабей

ЕС е постигнал днес предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран, съобщи говорител на Европейската комисия. Той отбеляза, че решението е одобрено от постоянните представители на страните от ЕС.

Говорителят уточни, че се предвижда следващия понеделник това решение да бъде потвърдено на заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. По неговите думи с новите мерки ще бъдат засегнати 19 лица и организации, свързани с режима в Техеран, отговорни за тежките нарушения на човешките права в страната.

ЕС ще продължи да търси отговорност на виновниците за тези нарушения и да защитава своите интереси, каза говорителят. Той добави, че бъдещето на Иран не може да бъде основано на репресии.

