Румънският президент: Американски военни сили и оборудване ще бъдат разположени в Румъния заради войната в Иран

Никушор Дан

Временно разполагане на американски самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и оборудване за сателитна комуникация във военновъздушната база „Михаил Когълничану" край Констанца в Румъния в контекста на войната в Иран е било обсъдено днес на заседанието на Върховния съвет за национална отбрана заради ситуацията в Близкия изток. Това съобщи румънският президент Никушор Дан веднага след срещата. Изявлението на държавния глава бе предавано на живо в интернет.

„Оборудването е отбранително. Това е оборудване, което повишава сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина за безпокойство. Страната им е безопасна", подчерта Никушор Дан.

Той уточни, че решението трябва да бъде гласувано в парламента и че по-късно следобед предстои дебат по темата.

Ако оборудването бъде разположено в Румъния, то ще бъде въз основа на сътрудничество със САЩ, добави държавният глава.

„Подобно сътрудничеството осъществяват и други страни от НАТО", уточни Никушор Дан.

Той информира още, че до момента близо 5700 румънци са били върнати в страната от района на Близкия изток с помощта на Министерството на външните работи, пише БТА.

„Днес на съвета обсъдихме и политическата страна на този конфликт. Румъния, заедно с европейските страни, се опитва по дипломатически канали да спре тази война", добави президентът.

Никушор Дан

