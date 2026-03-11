ЕК: Държавите от ЕС сами преценяват дали да освободят горива от запасите

Държавите от ЕС сами преценяват дали да освободят количества от запасите с горива и ако предприемат такава стъпка, трябва веднага да съобщят на Европейската комисия, каза днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.

Краткосрочно не виждаме заплаха за доставките на петрол и газ в ЕС, потвърди говорителят. По неговите думи всички страни от ЕС разполагат със запаси за 90 дни. Той уточни, че утре предстои ново заседание с участието на всички европейски държави за оценка на обстановката с горивата и техните цени след последните събития в Близкия изток, пише БТА.

Говорителят отбеляза, че действията със стратегическите запаси са обхванати от европейски правила.