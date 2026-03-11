ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите дадоха на военното министерство да взем...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22449548 www.24chasa.bg

ЕК: Държавите от ЕС сами преценяват дали да освободят горива от запасите

3016
Европейската комисия не вижда краткосрочна заплаха за европейските доставки Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Държавите от ЕС сами преценяват дали да освободят количества от запасите с горива и ако предприемат такава стъпка, трябва веднага да съобщят на Европейската комисия, каза днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.

Краткосрочно не виждаме заплаха за доставките на петрол и газ в ЕС, потвърди говорителят. По неговите думи всички страни от ЕС разполагат със запаси за 90 дни. Той уточни, че утре предстои ново заседание с участието на всички европейски държави за оценка на обстановката с горивата и техните цени след последните събития в Близкия изток, пише БТА.

Говорителят отбеляза, че действията със стратегическите запаси са обхванати от европейски правила.

Европейската комисия не вижда краткосрочна заплаха за европейските доставки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)