Унгария изпрати в Украйна мисия за установяване на фактите около петролопровода „Дружба“ (Обновена)

Мисия на Унгария, която трябва да установи фактите около спирането на доставките по петролопровода "Дружба", вече пътува към Украйна. Това съобщи днес унгарският заместник-министър на енергетиката Габор Чепек в публикация във "Фейсбук", предаде Ройтерс.

В четиричленната мисия участва и Словакия, посочва Чепек.

Петролопроводът "Дружба" попадна в центъра на ожесточен дипломатически сблъсък между Будапеща и Киев, след като доставките на руски петрол по него бяха спрени през януари.

На фона на спора миналия месец Унгария наложи вето на нов пакет санкции срещу Русия и блокира мащабен нов заем за Украйна.

"Правителството състави делегация, която се очаква да проучи фактите около петролопровода "Дружба". Работата ни е установим статуса на петролопровода и да създадем условия за възобновяване на работата му", написа Чепек.

Унгария и Словакия - единствените страни от ЕС, които все още внасят руски петрол, обвиняват Украйна, че умишлено бави възобновяването на дейността на съоръжението по политически причини, съобщава БТА.

Киев настоява, че тръбопроводът е повреден от атаки на руски дронове и ремонтът му не може да се извърши бързо.

"Кризата в Близкия изток повиши залозите, принуди унгарското правителство да освободи количества от стратегическите резерви и да въведе ограничения върху цените", припомни заместник-министърът.

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера след среща с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, че двамата са били единодушни, че транзитът на петрол по "Дружба" трябва да бъде възобновен.

Според украинското министерство на външните работи мисията няма официален статут и членовете й влизат в страната като туристи.

"По този начин всяко лице може да влезе в Украйна с туристическа цел от страните от шенгенското пространство. Тази група хора няма официален статут или планирани срещи на украинска територия, така че определено е некоректно да се наричат "делегация", посочи говорител на министерството.