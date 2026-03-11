ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите дадоха на военното министерство да взем...

Главболгарстрой се включи в енергийния диалог на глобалната асоциация IPLOCA в Хюстън

Събитието се провежда в Хюстън дни преди CERAWeek - един от най-значимите световни форуми в енергийния сектор.

Главболгарстрой се включва в международната среща на енергийната индустрия на IPLOCA, която се провежда в Хюстън, Тексас. Сред участниците в събитието е изпълнителният директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД и член на Борда на директорите на глобалната асоциация Зара Кизирян, която през 2025 г. пое позицията директор за региона на Източна Европа, като представлява членовете на асоциацията от региона и подпомага дейността на комитетите на IPLOCA.

В рамките на форума се събират водещи експерти в енергийната инфраструктура, инженерни компании и инвеститори от Северна Америка, които обсъждат бъдещето на сектора, инвестициите и ключовите проекти в глобален план, както и трансформацията на световната енергийна индустрия под влиянието на изкуствения интелект.

Зара Кизирян
Зара Кизирян
 

Регионалната среща отвъд Океана предшества един от най-важните глобални форуми в енергетиката– CERAWeek, който ще се проведе в Хюстън от 23 до 27 март 2026 г. Конференцията събира представители на държавната администрация и лидери от енергийния, технологичния и финансовия сектор, за да обсъдят ключовите тенденции в развитието на енергийните пазари и геополитическите предизвикателства пред индустрията. Събитието CERAWeek създава възможности за установяване на нови партньорства и обмен на опит между държави от целия свят, които имат значение и за развитието на стратегически проекти в Европа и България.

В този контекст, през 2024 г. Главболгарстрой учреди първото си американско дружество — GBS Technologies Inc., със седалище в Хюстън, Тексас. Компанията работи за разширяване на партньорската мрежа на групата в САЩ и участва активно в диалога по теми като инфраструктурни инвестиции, строителни технологии, регулаторна среда и възможности за сътрудничество с водещи американски компании и професионални организации. Успоредно с международната си дейност, GBS Technologies се включва и в инициативи и проекти, свързани с развитието на енергийната инфраструктура и на територията на България.

Зара Кизирян
