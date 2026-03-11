Турция планира да внедри осем големи реактора в допълнение към четирите, които се изграждат в „АЕЦ Аккую“

Турция планира да внедри осем големи реактора - по четири в Синоп и в Тракия, като допълнение към четирите реактора, които вече са в процес на изграждане в първата атомна електроцентрала на страната – АЕЦ „Аккую", обяви от Париж министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Байрактар подчерта, че е провел срещи с представители на Южна Корея и Канада по този въпрос и сътрудничеството с тях стои на дневен ред.

„Турция планира да внедри осем големи реактора към тези, които в момента се изграждат в АЕЦ „Аккую" – четири в Синоп и четири в Тракия", заяви енергийният министър на Турция пред журналисти.

Турция строи първата си атомна електрическа централа в Аккую, окръг Мерсин (Югоизточна Турция) в партньорство с руската компания „Росатом". Планирано е също така изграждане на атомни електрически централи с малки модулни реактори в Синоп и Тракия. Целта е до 2050 г. капацитетът за производство на атомна енергия на Турция да достигне 20 хил. мегавата.

Байрактар подчерта пред журналисти, че преговорите по отношение на атомната енергия с различни държави продължават, както и че Турция ще си сътрудничи с Франция – очаква се френски фирми да включат в доставката на оборудване за АЕЦ „Аккую" и да направят независимите тестове на атомната електрическа централа. Турция е обсъдила с Франция също така изграждането на нова АЕЦ или централа с малки модулни реактори, пише БТА.

Байрактар подчерта, че в момента Турция няма проблем с енергийните доставки, а източниците ѝ са диверсифицирани. Според енергийния министър турбуленциите на световните пазари за петрол и газ показват, че енергийната стратегия на Турция е правилна, но изпълнението ѝ трябва да бъде ускорено. Байрактар прогнозира, че с икономическия растеж и увеличаването на населението ще се увеличи и енергийното потребление.

Той каза, че в страната вече има 400 хил. електрически автомобила, а целта е през 2035 г. те са станат 6 милиона. Това съответно означава и изграждане на допълнителни електрически станции, уточни енергийният министър.

В рамките на срещата на върха в Париж министърът на енергетиката на Турция проведе двустранни срещи, сред които и тази с председателя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Мариано Гроси.