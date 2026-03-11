Гръцки хотелиери искат строг контрол на българите с имоти край Бяло море

Гръцки хотелиери настояват държавата да оказва по-строг контрол на българите с имоти край Бяло море, които ги отдават под наем. Това стана ясно на регионална конференция на Общогръцката федерация на хотелиерите, провела се в Кавала, съобщава "Кавала нюз".

Браншът твърди, че има хиляди незаконни места за настаняване под наем за краткосрочен период в Кавала, които работят извън данъчната и контролна рамка. Според данни, представени на конференцията, се смята, че между 2500 и 3000 жилища в района се предлагат незаконно на платформи за краткосрочно отдаване под наем, главно от собственици с произход от България, но и от Сърбия и Румъния, които са закупили имоти в района през последните години. Тези жилища се рекламират и отдават под наем чрез платформи, работещи в страните на произход на собствениците, насочени главно към посетители от България, което прави още по-трудно за гръцките власти да ги намерят, а в гръцката икономика не влизал нито цент, твърдят участници в конференцията.

"Този модел на купуване на имоти в Гърция, които се ползват за туристически цели чрез платформи в чужбина, е изкривяване, което засяга както данъчното равенство, така и местната икономика, като остават извън всякакъв контрол. Не е възможно да се строят недвижими имоти на гръцка територия, да се приемат хиляди посетители и в гръцката икономика да не остане дори бутилка вода. Нито един цент не преминава през гръцката икономика", казва президентът на Общогръцката федерация на хотелиерите Янис Хацис. Призова държавата да въведе по-строги санкции и по-ефективни механизми за контрол.

Изразено е било и становище, че идентифицирането на незаконни договори за наем не е лесна задача. Компетентните органи са изправени пред ограничения, тъй като това са частни жилища, в които не е лесно да се извършват проверки, а голяма част от дейността се осъществява чрез цифрови платформи, които функционират извън гръцкия пазар. Подобни практики лишавали както местната власт, така и националната икономика от значителни приходи.

Над 3200 българи имат собствени имоти основно на Халкидики, о. Тасос, Аспровалта, Неа Перамос, Офринио и др. курорти в Северна Гърция.