Папата оплака цивилните жертви от войната в Иран

Папа Лъв XIV изрази днес съжаление за големия брой жертви сред цивилното население в хода на продължаващата война в Иран и изрази близост към хората в Ливан, като заяви, че страната, която е цел на израелски удари, преминава през "голямо изпитание", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Светият отец, който неведнъж призова за прекратяване на разширяващия се конфликт и предупреди, че насилието може да излезе извън контрол, призова поклонниците по време на седмичната си аудиенция на площад "Свети Петър" във Ватикана да се молят за мир.

"Нека продължим да се молим за мир в Иран и в целия Близък изток, особено за многото цивилни жертви, сред които и много невинни деца", заяви папата в 12-ия ден на войната, като не спомена конкретно нападение, при което бяха убити много деца.

Девическо училище в Минаб, в южната част на Иран, беше ударено още на 28 февруари - в първия ден от американските и израелските удари срещу страната.

Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни заяви, че при удара са били убити около 150 ученички. Агенция Ройтерс прави уговорката, че не е успяла да потвърди чрез независим източник броя на жертвите.

Въоръжените сили на САЩ казаха, че разследват случилото се.

Папа Лъв изрази съжаление и за смъртта на свещеник, който беше убит в понеделник при удари в южната част на Ливан, където Израел атакува подкрепяното от Иран шиитско въоръжено движение "Хизбула", което извърши атаки срещу Израел от територията на Ливан в знак на солидарност с режима в Ислямската република.