ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите дадоха на военното министерство да взем...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22450423 www.24chasa.bg

Иранските гвардейци твърдят, че са атакували бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн

2528
Снимка: pixabay

Иранският Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че е нанесъл удари по няколко американски бази в Кувейт и Бахрейн, на дванадесетия ден от войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

В Бахрейн "важни инфраструктурни съоръжения на американската база в пристанището Мина Салман и щабът на Пети американски флот [...] са били поразени от ирански дронове и ракети", написа КГИР на своя сайт "Сепах нюз".

Едновременно с това в Кувейт лагерът "Пейтриът", включващ хангари за оборудване и казарми на американски войници, "също е претърпял тежки щети", заявиха Революционните гвардейци, добавяйки, че са атакували и лагера "Бюринг", важна американска база, разположена в северозападната част на страната.  

Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)