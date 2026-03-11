Иранските гвардейци твърдят, че са атакували бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че е нанесъл удари по няколко американски бази в Кувейт и Бахрейн, на дванадесетия ден от войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В Бахрейн "важни инфраструктурни съоръжения на американската база в пристанището Мина Салман и щабът на Пети американски флот [...] са били поразени от ирански дронове и ракети", написа КГИР на своя сайт "Сепах нюз".

Едновременно с това в Кувейт лагерът "Пейтриът", включващ хангари за оборудване и казарми на американски войници, "също е претърпял тежки щети", заявиха Революционните гвардейци, добавяйки, че са атакували и лагера "Бюринг", важна американска база, разположена в северозападната част на страната.