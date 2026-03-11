Полша разследва каналджийство във връзка с досиетата „Епстийн“

Полската съдебна власт официално започна разследване на предполагаемо каналджийство на хора след първичен анализ на документи, свързани с финансиста, осъден за сексуални престъпления, Джефри Епстийн, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прокуратурата във Варшава обяви днес, че документите са предизвикали добре обосновани подозрения, че млади жени са били набирани в Полша с цел да бъдат сексуално експлоатирани.

Полша през февруари стана една от първите европейски страни, създали работна група, която да потърси връзки с Полша в милионите американски документи относно злоупотребите на Епстийн, посочва ДПА. Сексуалният престъпник, който почина в затвора през 2019 г., се възползвал от редица млади жени, включително непълнолетни, като същевременно поддържал широкообхватни контакти в политическите и бизнес средите в САЩ и в други страни.

Според изявление на прокуратурата полското разследване е свързано с „неидентифицирани пълнолетни и непълнолетни жени, включително полски граждани“. В изявлението се посочва, че първата стъпка на прокуратурата в разследването ще бъде да поиска информация от две други неназовани европейски страни. Според източник на Ройтерс двете страни са Франция и Швеция.