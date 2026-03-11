Никол Пашинян: Армения изпитва голяма болка от случващото се в Близкия изток

В Армения и като цяло в Южен Кавказ настъпиха промени с вековно, ако не и хилядолетно значение, заяви днес премиерът на Армения Никол Пашинян в реч пред Европейския парламент.

За последен път Пашинян говори на пленарното заседание на ЕП преди почти две години и половина, пише БТА.

"Най-запомнящата се промяна е установеният мир между Армения и Азербайджан", каза той пред евродепутатите, като припомни за договореностите, подписани между двете страни през август 2025 г. във Вашингтон, включително за премахване на блокажа на транспортните връзки.

Пашинян описа подробно и инициативата "Кръстопът на мира" - амбициозно предложение за свързване на Армения със съседните ѝ страни, включително Турция, Азербайджан, Иран и Грузия, която по думите му ще подобри търговията и с ЕС.

Арменският премиер обаче заяви, че положителните развития са помрачени от събитията в Близкия изток. "Иран е наш дългогодишен приятел. Вече видяхме и мащаба на отношенията ни със САЩ, страни от Персийския залив също са наши добри партньори. Наскоро със Саудитска Арабия направихме стъпка към установяване на дипломатически отношения. Изпитваме голяма болка от случващото се в Близкия изток", каза Никол Пашинян и призова лидерите да намерят дипломатически решения възможно най-скоро.

"Вече 8 месеца на границата между Армения и Азербайджан има пълен мир", добави Пашинян и подчерта, че през 2025 г. няма нито загинали, нито ранени вследствие на стрелба по границата.

Пашинян допълнително изтъкна приемането на арменския закон, който инициира процеса на присъединяване на страната към ЕС.

"Сега, след приемането на този закон, мнозина в Армения се питат кога страната ще стане член на Европейския съюз. Нашият отговор е много ясен - никоя държава не може да стане член на ЕС, без да отговаря на неговите стандарти. Следователно задачата ни е да продължим пътя на реформите с подкрепата на нашите европейски партньори и първо обективно да изпълним критериите за присъединяване", добави арменският премиер.

Той каза също, че една от най-големите пречки по пътя на Армения към интеграция в ЕС в този момент е замразеният политическия диалог между ЕС и Грузия. "Грузия е нашият път към Европейския съюз и ние приехме закона за стартиране на процеса на присъединяване, след като Грузия получи статут на кандидат за членство. Това направи перспективата за Армения в ЕС осезаема и нашето очакване и искане е конструктивният процес между ЕС и Грузия да се развие. Това е също толкова важно за Армения, колкото и за Грузия", заяви още Пашинян.

Арменският министър-председател завърши с думите, че предстоящите парламентарни избори в Армения на 7 юни трябва да послужат за утвърждаване на мира.