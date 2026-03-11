ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел удари няколко ливански града, има убити

2404
Ракета СНИМКА: Пиксабей

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) нанесоха днес серия от удари срещу няколко населени места в Южен Ливан и в долината Бекаа, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

Израелски дрон нанесе удар в района между градовете Хабуш и Араб Салим, а бойни самолети нанесоха два въздушни удара срещу град Зибкин в окръг Тир. Покрайнините на града също бяха подложени на артилерийски обстрел.

Въздушни удари бяха нанесени срещу градовете Тулин и Кабриха, а двама души бяха убити при удар срещу град Шакра.

Израелските военновъздушни сили извършиха също въздушен удар срещу град Харбата северно от Баалбек.

В окръг Тир при въздушен удар срещу къща в град Хмейри бяха ранени леко няколко души, които бяха откарани в няколко болници. Град Ханийе също беше подложен на артилерийски обстрел и на атака с дрон.

