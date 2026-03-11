Фон дер Лайен: ЕС обмисля таван на цената на газа

Европейският съюз обмисля мерки за ограничаване на цените на енергията, включително въвеждане на таван на цената на природния газ, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, пише БТА.

Още преди рязкото поскъпване на петрола и газа вследствие на военните действия в Близкия изток, Брюксел подготвяше предложения за облекчаване на индустрията, която предупреждава, че високите енергийни разходи я поставят в неизгодна позиция спрямо конкурентите ѝ в Китай и САЩ.

„От решаващо значение е да намалим влиянието на цената на газа върху цената на електроенергията“, заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент.

„Подготвяме различни варианти – по-добро използване на дългосрочните договори за покупка на електроенергия, договорите за разлика (механизъм, при който се компенсира разликата между договорена и пазарна цена на електроенергията), мерки за държавна помощ, както и възможности за субсидиране или въвеждане на таван на цената на газа“, добави тя.

Електроенергийната система на ЕС е устроена така, че цената на електроенергията се определя от последната електроцентрала, необходима за задоволяване на общото търсене. В много случаи това е газова централа, което означава, че ръстовете в цената на газа могат да доведат до рязко поскъпване на електроенергията, дори когато голяма част от нея се произвежда от по-евтини възобновяеми или ядрени източници.

Идеята за таван на цената на газа вероятно ще раздели правителствата в страните членки от ЕС, предаде Ройтерс.

ЕС вече въведе подобен механизъм през 2022 г., след като Русия предприе пълномащабно военно нахлуване в Украйна и намали доставките на газ за Европа. Това доведе до рекордни цени и принуди някои индустрии да преустановят дейността си.

Тогава таванът беше предвиден да се задейства, ако цената на газа в Европа достигне 180 евро за мегаватчас, но механизмът обаче никога не беше активиран и изтече миналата година.

Някои страни, включително Германия и Нидерландия, се противопоставиха на мярката с аргумента, че тя може да затрудни осигуряването на енергийни доставки в условия на криза, особено ако купувачи от Азия наддават повече за доставки на втечнен природен газ (LNG).

От началото на военните действия в Близкия изток част от танкерите с втечнен природен газ, предназначени за Европа, вече са пренасочени към Азия, тъй като купувачите търсят алтернативни доставки след спирането на производството на втечнен газ в Катар – основен доставчик за Индия.

Фон дер Лайен подчерта също, че връщането към руски енергийни ресурси би било „стратегическа грешка“, която ще направи Европа по-уязвима.

По-рано тази седмица унгарският премиер Виктор Орбан призова ЕС да отмени енергийните санкции срещу Русия, забраняват по-голямата част от вноса на руски петрол, с цел да се намалят цените на енергията.