Ново поколение информационни центрове „ЕВРОПА ДИРЕКТНО"

Представители на 400 информационни центрове от мрежата на Европейската комисия „ЕВРОПА ДИРЕКТНО" се събират в Брюксел в четвъртък и петък по повод началото на техния нов мандат за периода 2026-2030 г. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

12 от тези центрове са в България и функционират в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Лом, Ловеч, Пловдив, Русе и Сливен.

Срещата ще бъде открита с видео послание на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и е посветена на съгласуването на местните стратегии на мрежата „ЕВРОПА ДИРЕКТНО". Участниците ще обменят добри практики за насърчаване на демократичния диалог в Европа.

Центровете „ЕВРОПА ДИРЕКТНО" предоставят на гражданите и бизнеса информация за Европейския съюз, неговите политики и отражението им върху всекидневието. В периода 2026-2030 г. информационната мрежа поставя акцент върху ролята на гражданите в демократичните процеси. Центровете „ЕВРОПА ДИРЕКТНО" ще се стремят да създадат пространства, в които хората да се срещат и да обсъждат въпроси от европейския дневен ред. Центровете ще организират по места разговори за Европа – ще насърчават гражданското участие, дискусиите и прекия диалог.

Тези дейности подкрепят приоритетите на Европейския щит за демокрацията — инициатива на Комисията за по-голяма устойчивост на демократичните институции в Европа чрез сътрудничество с партньори от цялото общество.

85 от 400-те центрове „ЕВРОПА ДИРЕКТНО" са нови. Мрежата е изградена от неправителствени организации, бизнес асоциации, общини и други партньори. В България центровете „ЕВРОПА ДИРЕКТНО" организират десетки събития и информационни дейности всяка година — дебати и семинари с широко участие, неформални прояви, европейски кафенета, викторини, както и училищни симулации на процеса на вземане на решения в ЕС.

Тази онлайн карта дава възможност да откриете най-близкия до вас център.