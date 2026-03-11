Русия определи удара по завод за ракетни компоненти в Брянск като „терористична атака“

Министерството на външните работи на Русия днес осъди смъртоносния украински удар в руския град Брянск, нарече го „терористична атака“ и обвини Великобритания, че е нарушила международното право, тъй като при нападението са били използвани британски ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението се казва, че ударът е имал за цел да дерайлира мирния процес и да подхрани ескалация на конфликта.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз заяви, че при вчерашния удар са били убити шестима цивилни, а 42 - ранени, но не уточни каква е била целта.

По-рано днес Украйна каза, че вчера е нанесла удар с ракети „Сторм Шадоу“ по ключово предприятие за производство на части за ракети в руския град Брянск.

„Не е случайно и съвпадението на момента, в който бе нанесена тази атака, с подадените от Вашингтон сигнали, в които се изразява надежда, че в преговорите за уреждане на украинския въпрос е „настъпил повратен момент“ и постигането на мир е напълно реално“, каза руското външно министерство.

"Отбелязваме също, че използването на британски оръжейни системи се случва на фона на активизацията на политическите и дипломатическите усилия в тристранния формат Русия - САЩ - Украйна за уреждане на украинската криза. Целта на Лондон и на другите западни столици е очевидна: Чрез мащабна провокация с цивилни жертви да се провали мирният процес и да се постигне ескалация на военните действия. Тактиката не е нова и се използва от спонсорите на киевския режим всеки път, когато се очертава реална перспектива за уреждане на конфликта“, се казва още в изявлението.