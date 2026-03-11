ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром“ се присъединява към проучването на бл...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22450659 www.24chasa.bg

Русия определи удара по завод за ракетни компоненти в Брянск като „терористична атака“

3872
Кремъл. Снимка: Pixabay

Министерството на външните работи на Русия днес осъди смъртоносния украински удар в руския град Брянск, нарече го „терористична атака“ и обвини Великобритания, че е нарушила международното право, тъй като при нападението са били използвани британски ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението се казва, че ударът е имал за цел да дерайлира мирния процес и да подхрани ескалация на конфликта.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз заяви, че при вчерашния удар са били убити шестима цивилни, а 42 - ранени, но не уточни каква е била целта.

По-рано днес Украйна каза, че вчера е нанесла удар с ракети „Сторм Шадоу“ по ключово предприятие за производство на части за ракети в руския град Брянск.

„Не е случайно и съвпадението на момента, в който бе нанесена тази атака, с подадените от Вашингтон сигнали, в които се изразява надежда, че в преговорите за уреждане на украинския въпрос е „настъпил повратен момент“ и постигането на мир е напълно реално“, каза руското външно министерство.

"Отбелязваме също, че използването на британски оръжейни системи се случва на фона на активизацията на политическите и дипломатическите усилия в тристранния формат Русия - САЩ - Украйна за уреждане на украинската криза. Целта на Лондон и на другите западни столици е очевидна: Чрез мащабна провокация с цивилни жертви да се провали мирният процес и да се постигне ескалация на военните действия. Тактиката не е нова и се използва от спонсорите на киевския режим всеки път, когато се очертава реална перспектива за уреждане на конфликта“, се казва още в изявлението.

Кремъл. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)