ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром“ се присъединява към проучването на бл...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22450696 www.24chasa.bg

Бус се вряза в загражденията около Белия дом (Видео, снимки)

4000
КАДЪР: Екс/@Breaking911

Периметърът около Белия дом беше отцепен днес, след като товарен бус проби загражденията за сигурност, съобщи за Франс прес местната полиция, която арестува водача на превозното средство.

Автомобилът премина през бариерите на кръстовището на "Кънектикът авеню" и "Ейч стрийт", в непосредствена близост до Белия дом, рано тази сутрин, уточниха властите, като подчертаха, че засега няма данни за пострадали. 

От Сикрет Сървис, която отговаря за сигурността на американските високопоставени представители, съобщиха, че службата "проверява подозрителен автомобил".

"Шофьорът е задържан и в момента го разпитват", съобщи Сикрет Сървис. 

Няколко съседни улици бяха затворени за движение, съобщи БТА. 

Десетки полицейски автомобили с включени светлини пристигнаха на място, докато туристи и жители чакаха отварянето на улиците, констатираха журналисти на AФП.

Американската столица Вашингтон е поставена под засилена охрана на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва АФП. 

КАДЪР: Екс/@Breaking911

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)