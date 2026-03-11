Бус се вряза в загражденията около Белия дом (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Периметърът около Белия дом беше отцепен днес, след като товарен бус проби загражденията за сигурност, съобщи за Франс прес местната полиция, която арестува водача на превозното средство.

Автомобилът премина през бариерите на кръстовището на "Кънектикът авеню" и "Ейч стрийт", в непосредствена близост до Белия дом, рано тази сутрин, уточниха властите, като подчертаха, че засега няма данни за пострадали. BREAKING: Photos of van that smashed into a security barricade near the White House today pic.twitter.com/Ffr6ujCdAC — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 11, 2026

От Сикрет Сървис, която отговаря за сигурността на американските високопоставени представители, съобщиха, че службата "проверява подозрителен автомобил".

"Шофьорът е задържан и в момента го разпитват", съобщи Сикрет Сървис. A van/car rammed through a barricade near the White House early Wed.



The driver crashed into barriers at Connecticut Ave & H St NW, apprehended by the Secret Service. No injuries reported.



Streets closed: 15th St, E St NW, H St NW (15th-17th). Investigation ongoing. pic.twitter.com/ubJOf6wd5N — GeoTechWar (@geotechwar) March 11, 2026

Няколко съседни улици бяха затворени за движение, съобщи БТА.

Десетки полицейски автомобили с включени светлини пристигнаха на място, докато туристи и жители чакаха отварянето на улиците, констатираха журналисти на AФП.

Американската столица Вашингтон е поставена под засилена охрана на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва АФП.