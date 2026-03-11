Двама загинаха при силни бури в Илинойс и Индиана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силни бури в части от американските щати Илинойс и Индиана причиниха смъртта на най-малко двама души, раниха няколко други и разрушиха домове, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Няколко интензивни гръмотевични бури, характеризиращи се с наличието на мезоциклон - мощно и постоянно въртящо се въздушно течение, преминаха вчера над северната част на щата Илинойс и северозападната част на съседния щат Индиана. Една от тях допринесе за формирането на най-малко четири торнада според офиса в Чикаго на Националната метеорологична служба на САЩ, пише БТА.

Вследствие на бурята редица хора останаха блокирани в домовете си и трябваше да бъдат спасени. Много пътища бяха непроходими и поне 70 електрически стълба бяха съборени, съобщиха властите в окръг Нютън в щата Индиана на пресконференция.

Торнадо е преминало през къща, като е причинило смъртта на възрастна двойка, съобщи в прессъобщение съдебният лекат на окръг Нютън Скот Маккорд. Имената не загиналите не бяха оповестени.

По-малко от 10 души са пострадали при бурите, заяви на пресконференция Лори Постма, говорителка на доброволческата пожарна служба на Лейк Тауншип, окръг Нютън.

Проучвателни екипи трябва да определят силата и броя на торнадотата, съобщи метеорологичната служба.

Бурите също така донесоха изключително силна градушка с диаметър между 7,6 до 12,7 см. Градушка с размери 15,2 см., измерена в Канкаки, щата Илинойс, може да бъде смятана за нов рекорд за щата, съобщи метеорологичната служба.

Рано тази сутрин в части от щатите Илинойс, Индиана, Кентъки и Охайо бяха обявени предупреждения за торнадо.

Губернаторът на щата Илинойс Джей Би Прицкер заяви в публикация в "Екс", че е бил информиран за щетите, причинени от бурята.

"Мислите ни са с всички жители на Илинойс, засегнати от лошото време - ще бъдем тук, за да им помогнем да се възстановят", подчерта той.

Торнадо удари близо до панаирния комплекс в Канкаки, на около 92 километра южно от Чикаго, преди да се придвижи на североизток към Арома Парк, където нанесе значителни щети, според данни на шерифската служба на окръг Канкаки. Не се съобщава за пострадали.

"Искам да напомня на жители на района да проверят състоянието на своите съседи и близки, но да избягват ненужни пътувания, ако е възможно", каза шерифът на окръг Канкаки Майк Дауни в изявление.

Над 2 милиона американци са били изложени на умерен риск от лошото време в Илинойс и Индиана. Близо 22 милиона са били изложени на малко по-малък риск в зона, която включва Чикаго, щата Илинойс, Форт Уърт, щата Тексас, и Оклахома Сити, щата Оклахома.